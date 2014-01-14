CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorLeManTrend - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1033
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorlemantrend.mq5 (8.27 KB) visualização
exp_colorlemantrend.mq5 (6.02 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5

O sistema de negociação Exp_ColorLeManTrend se baseia nas variações da direção da tendência exibidos pelo indicador ColorLeManTrend. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando a cor da nuvem do indicador se altera.

Coloque o arquivo compilado ColorLeManTrend.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1354

