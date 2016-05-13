CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Exp_ColorLeManTrend - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
817
(18)
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
colorlemantrend.mq5 (8.27 KB) ansehen
exp_colorlemantrend.mq5 (6.02 KB) ansehen
ZIP herunterladen
Das Exp_ColorLeManTrend Handelssystem basiert auf den Änderungen der Trendrichtung, die durch den ColorLeManTrend Indikator angezeigt wird Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn die Farbe der Wolke des Indikators sich ändert.

Speichern Sie die compilierte ColorLeManTrend.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1354

Disparity Index Disparity Index

Beschreibung: Man sagt oft, dass Kerzenmuster einer Umkehr nur angewendet werden sollen, wenn sich der Markt auf einem Hoch-/Tiefpreislevel befindet. Der Disparity Index Indikator wird verwendet, um diese Levels zu definieren. D.h., wenn die Histogrammbalken blau sind und über den Überkauftlevel steigen, müssen Sie nach Kerzenmustern suchen die eine Umkehr signalisieren. Und umgekehrt, wenn die Histogrammbalken unter den Überverkauftlevel fallen und die Farbe zu rot wechelts, sollten Sie nach Übereinstimmung von Kerzenmustern für eine Umkehr suchen.

i-KlPrice i-KlPrice

Ein Trendindikator, gezeichnet auf Basis des verbesserten Keltner Channels.

Exp_ColorTrend_CF Exp_ColorTrend_CF

Das Exp_ColorTrend_CF Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, die durch den ColorTrend_CF Indikator angezeigt wird

Klasse zum Zeichnen des ADX Wilder mit Hilfe des Ringbuffers Klasse zum Zeichnen des ADX Wilder mit Hilfe des Ringbuffers

Die Klasse wurde für die Berechnung des technischen Indikators Average Directional Movement Index Wilder (Average Directional Movement Index Wilder, ADX Wilder) unter Verwendung des Algorithmus für den Ringbuffer entworfen.