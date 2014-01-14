Pon "Me gusta" y sigue las noticias
LeManTrend - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1247
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
LeMan
LeManTrend determina una posición de tendencia basándose en el precio actual y en los precios máximos y mínimos de tres períodos.
Ver también LeManSignal.
El indicador utiliza la librería de clases SmoothAlgorithms.mqh (hay que ponerla en terminal_data_folder\MQL5\Include). El artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers" describe detalladamente cómo utilizar estas clases.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 06-08-2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/563
