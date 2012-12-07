CodeBaseРазделы
Exp_ColorLeManTrend - эксперт для MetaTrader 5

Торговая система Exp_ColorLeManTrend построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором ColorLeManTrend. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение цвета облака индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorLeManTrend.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Disparity Index Disparity Index

Disparity Index (индекс разницы) показывает разницу между ценой закрытия и выбранным скользящим средним в процентах. Рекомендуется использовать в сочетании со свечными моделями.

i-KlPrice i-KlPrice

Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.

Класс для создания кольцевого буфера Класс для создания кольцевого буфера

Класс позволяет самостоятельно организовывать внутри советника или индикатора минитаймсерии, индикаторные минибуфера, короткие буфера для хранения промежуточных потоковых данных.

Класс для построения Moving Average с использованием кольцевого буфера Класс для построения Moving Average с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета средних (Moving Average) с использованием алгоритма кольцевого буфера.