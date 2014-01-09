此 Exp_ColorLeManTrend 交易系统基于 ColorLeManTrend 指标的趋势方向改变在柱线收盘时，如果指标的颜色改变，产生执行交易的信号。

放置 ColorLeManTrend.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的合约历史实例。

测试结果 从 2011 品种 EURAUD H4:

图例. 2. 测试结果图表