Часто говорится, что применять модели свечного разворота следует только тогда, когда рынок находится на высоком / низком ценовом уровне. Для определения этих уровней и предназначен индикатор Disparity Index. Т.е. когда столбцы гистограммы становятся синми, поднимаясь выше уровня перекупленности, - следует искать свечные комбинации, сигналищирующие о развороте вниз. И, наоборот, если столбцы гистрограммы опускаются ниже уровня перепроданности и меняют цвет на красный - смотрим, не совпадает ли это с какой-либо свечной моделью разворота вверх.



Хотя можно использовать и фиксированные уровни перекупленности/перепроданности (в 3-10 процентов, в зависимости от рынка и параметров индикатора), в этой версии уровни вычисляются динамически. Логика следующая:

рассчитываем абсолютную величину изменения цены в процентах на каждом баре

считаем среднее значение этих изменений за указанный период и умножаем на коэффициент. Полученное значения является уровнем перекупленности. То же значение со знаком минус - уровнем перепроданности

Советы: