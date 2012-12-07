Ставь лайки и следи за новостями
Disparity Index - индикатор для MetaTrader 5
5240
-
Часто говорится, что применять модели свечного разворота следует только тогда, когда рынок находится на высоком / низком ценовом уровне. Для определения этих уровней и предназначен индикатор Disparity Index. Т.е. когда столбцы гистограммы становятся синми, поднимаясь выше уровня перекупленности, - следует искать свечные комбинации, сигналищирующие о развороте вниз. И, наоборот, если столбцы гистрограммы опускаются ниже уровня перепроданности и меняют цвет на красный - смотрим, не совпадает ли это с какой-либо свечной моделью разворота вверх.
Хотя можно использовать и фиксированные уровни перекупленности/перепроданности (в 3-10 процентов, в зависимости от рынка и параметров индикатора), в этой версии уровни вычисляются динамически. Логика следующая:
- рассчитываем абсолютную величину изменения цены в процентах на каждом баре
- считаем среднее значение этих изменений за указанный период и умножаем на коэффициент. Полученное значения является уровнем перекупленности. То же значение со знаком минус - уровнем перепроданности
Советы:
- при преодолении уровней перекупленности / перепроданности использовать в сочетании со свечными моделями.
- когда индекс разницы находится между уровнями перекупленности / перепроданности он может служить для определения тенденции. Растущий индекс говорит о бычьем рынке, а уменьшение индекса - о медвежьем.
- ещё один способ применения - торговля дивергенций.
