und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Disparity Index - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1513
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Man sagt oft, dass Kerzenmuster einer Umkehr nur angewendet werden sollen, wenn sich der Markt auf einem Hoch-/Tiefpreislevel befindet. Der Disparity Index Indikator wird verwendet, um diese Levels zu definieren. D.h., wenn die Histogrammbalken blau sind und über den Überkauftlevel steigen, müssen Sie nach Kerzenmustern suchen die eine Umkehr signalisieren. Und umgekehrt, wenn die Histogrammbalken unter den Überverkauftlevel fallen und die Farbe zu rot wechelts, sollten Sie nach Übereinstimmung von Kerzenmustern für eine Umkehr suchen.
Obwohl Sie einen fixen Überkauft-/Überverkauftlevel (3-10 Prozent aghängig vom Kart und den Parametern des Indikators) verwenden können, werden die Level mit dieser Version dynamisch berechnet. Das Verhalten ist wie folgt:
- Berechnet den absoluten Wert der Preisänderung in Porzenten in jedem Balken
- Berechnet den mittleren Wert dieser Änderungen für die gewählte Periode und multipliziert ihn mit dem Koeffizienten. Der erhaltene Wert ist der Überkauftlevel. Der selbe Wert mit negativem Vorzeichen ist der Überverkauftlevel
Empfehlungen:
- Wenn die Überkauft-/Überverkauftlevel überwunden werden, wird empfohlen dies in Kombination mit Kerzenmustern zu verwenden.
- Wenn der Differenzindex zwischen den Überkauft-/Überverkauftlevels ist, kann er dazu dienen, den Trend zu definieren. Ein wachsender Index zeigt einen Bullenmarkt an, ein abnehmender Index einen Bärenmarkt.
- Eine weitere Möglichkeit der Anwendung ist der Handel von Divergenzen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1353
Ein Trendindikator, gezeichnet auf Basis des verbesserten Keltner Channels.XMA_TrendSignal
Indikator, der drei Zustände des Marktes festlegt.
Das Exp_ColorLeManTrend Handelssystem basiert auf den Änderungen der Trendrichtung, die durch den ColorLeManTrend Indikator angezeigt wirdExp_ColorTrend_CF
Das Exp_ColorTrend_CF Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, die durch den ColorTrend_CF Indikator angezeigt wird