Man sagt oft, dass Kerzenmuster einer Umkehr nur angewendet werden sollen, wenn sich der Markt auf einem Hoch-/Tiefpreislevel befindet. Der Disparity Index Indikator wird verwendet, um diese Levels zu definieren. D.h., wenn die Histogrammbalken blau sind und über den Überkauftlevel steigen, müssen Sie nach Kerzenmustern suchen die eine Umkehr signalisieren. Und umgekehrt, wenn die Histogrammbalken unter den Überverkauftlevel fallen und die Farbe zu rot wechelts, sollten Sie nach Übereinstimmung von Kerzenmustern für eine Umkehr suchen.



Obwohl Sie einen fixen Überkauft-/Überverkauftlevel (3-10 Prozent aghängig vom Kart und den Parametern des Indikators) verwenden können, werden die Level mit dieser Version dynamisch berechnet. Das Verhalten ist wie folgt:

Berechnet den absoluten Wert der Preisänderung in Porzenten in jedem Balken

Berechnet den mittleren Wert dieser Änderungen für die gewählte Periode und multipliziert ihn mit dem Koeffizienten. Der erhaltene Wert ist der Überkauftlevel. Der selbe Wert mit negativem Vorzeichen ist der Überverkauftlevel

Empfehlungen: