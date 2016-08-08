多くの場合、反転のローソク足モデルは、市場が高/低価格のレベルである場合にのみ適用されるべきであると言われています。格差指数指標はこれらのレベルを定義するために使用されます。すなわち、ヒストグラムバーが青で買われ過ぎレベルを超えて上昇するとき、下降反転について知らせるローソク足の組み合わせを検索する必要があります。同じように、ヒストグラムのバーが売られ過ぎレベルを下回って赤に変更した場合、それが上昇反転のローソク足との一致が検索されるべきです。



固定された買わ/売られ過ぎのレベル（市場と指標パラメータに依存した3～10パーセント）の使用も可能ですが、このバージョンレベルは動的に計算されます。動作は次の通りです。

各バーで百分率で価格変動の絶対値を算出する

一定期間でのこれらの変化の平均値を算出し、係数で乗算する受信された値は買われ過ぎレベルです。マイナス符号を思った同じ値は売られ過ぎレベルです。

推奨：