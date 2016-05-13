Der XMA_TrendSignal Indikator definiert drei Zustände des Marktes, nämlich Seitwärtsbewegung, Trend und sehr starker Trend.

Indikatorwerte werden im Bereich von -1 oder +1 in Abhängigkeit von der Richtung der Bewegung gesetzt. Im moderaten Trend sind die Werte -2 oder +2, im starken Trend -3 und +3. Die Balken des Indikators werden in der korrespondierenden Farbe - abhängig von Stärke und Richtung - gesetzt. Das Hauptinstrument um die Trendstärke im Indikator zu messen ist die Rate der Trendänderung ausgedrückt in Punkten. Eingabeparameter um die Schwellenwerte für diese Rate festzulegen:

input uint MA1_Level= 20 ; input uint MA2_Level= 60 ;

Der Indikator erfordert sorgfältiges Setzen für jedes konkrete Finanzinstrument und den angezeigten Timeframe. Für jeden Timeframe sollte er eigene Werte für die Auslösung der Levels haen!

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der XMA_TrendSignal Indikator