Der XMA_TrendSignal Indikator definiert drei Zustände des Marktes, nämlich Seitwärtsbewegung, Trend und sehr starker Trend.
Indikatorwerte werden im Bereich von -1 oder +1 in Abhängigkeit von der Richtung der Bewegung gesetzt. Im moderaten Trend sind die Werte -2 oder +2, im starken Trend -3 und +3. Die Balken des Indikators werden in der korrespondierenden Farbe - abhängig von Stärke und Richtung - gesetzt. Das Hauptinstrument um die Trendstärke im Indikator zu messen ist die Rate der Trendänderung ausgedrückt in Punkten. Eingabeparameter um die Schwellenwerte für diese Rate festzulegen:
input uint MA1_Level=20; // Trigger für Seitwärtsbewegung input uint MA2_Level=60; // Trigger für Trend
Der Indikator erfordert sorgfältiges Setzen für jedes konkrete Finanzinstrument und den angezeigten Timeframe. Für jeden Timeframe sollte er eigene Werte für die Auslösung der Levels haen!
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der XMA_TrendSignal Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1351
Trenindikator gezeichnet auf Basis der Bollinger Bönder.Farbe der Kerzen ändern
Der Indikator erlaubt die Änderung der Farbe der Kerzen.
Ein Trendindikator, gezeichnet auf Basis des verbesserten Keltner Channels.Disparity Index
Beschreibung: Man sagt oft, dass Kerzenmuster einer Umkehr nur angewendet werden sollen, wenn sich der Markt auf einem Hoch-/Tiefpreislevel befindet. Der Disparity Index Indikator wird verwendet, um diese Levels zu definieren. D.h., wenn die Histogrammbalken blau sind und über den Überkauftlevel steigen, müssen Sie nach Kerzenmustern suchen die eine Umkehr signalisieren. Und umgekehrt, wenn die Histogrammbalken unter den Überverkauftlevel fallen und die Farbe zu rot wechelts, sollten Sie nach Übereinstimmung von Kerzenmustern für eine Umkehr suchen.