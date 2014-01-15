Este Asesor Experto se reescribió desde MQL4 y fue publicado originalmente aquí https://www.mql5.com/en/code/8079 por su autor Olek.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento del Asesor Experto se basa en las medias móviles exponencial (EMA) y linear weighted (LWMA) . Se abre una posición de compra cuando EMA está por encima de la LWMA, mientras tanto MA está al alza. Se abre una posición de venta cuando EMA está por debajo de la LWMA, mientras tanto MA está a la baja.

Cuando EMA está más baja que LWMA, se cierra la posición de compra. Cuando EMA esta más alta LWMA, se cierra la posición de venta.

El tamaño del lote para las posiciones que se abrirán puede ser fijo o proporcional al margen libre. Existe una función adicional para reducir el tamaño del lote en pérdidas - A más operaciones perdedoras consecutivas, el tamaño del lote es más pequeño.

Parámetros