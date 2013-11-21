请观看如何免费下载自动交易
此 XMA_TrendSignal 指标定义市场的三种状态，如横盘，趋势和极强趋势。
此指标的数值范围集合从 -1 或 +1，依据行情移动方向。在温和的趋势时值是 -2 或 +2，在强烈的趋势时值是 -3 和 +3。此指标条依据力度和趋势方向以相应颜色着色。指标中衡量趋势力量的主要手段是趋势变化率，以点数表示。变化率的固定阀值参数:
input uint MA1_Level=20; // 横盘触发 input uint MA2_Level=60; // 趋势触发
该指标要求细心设置每个具体金融工具的参数，及其显示时间帧。每个时间帧都有自己的优化设置和触发水平!
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 XMA_TrendSignal 指标
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1351
