XMA_TrendSignal指標は、もみ合い相場、トレンドと非常に強いトレンドとしての市場の3つの状態を定義します。

指標値は、移動方向に応じて-1か+1に設定されています。値は中度のトレンドでは-2と+2、強度のトレンドでは-3と+ 3です。指標バーはトレンドの力と方向に応じて対応する色で着色されています。指標のトレンド力を測定するための主なツールはポイントで表現されたトレンド変化率です。このレートのしきい値を固定するための入力パラメータ：

input uint MA1_Level= 20 ; input uint MA2_Level= 60 ;

この指標は、それぞれの具体的な金融商品とその時間枠の表示のための気配りのある設定を必要とします。トリガレベルは各時間枠で最適に設定されている必要があります！

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMA_TrendSignal指標