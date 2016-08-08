無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XMA_TrendSignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 788
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
XMA_TrendSignal指標は、もみ合い相場、トレンドと非常に強いトレンドとしての市場の3つの状態を定義します。
指標値は、移動方向に応じて-1か+1に設定されています。値は中度のトレンドでは-2と+2、強度のトレンドでは-3と+ 3です。指標バーはトレンドの力と方向に応じて対応する色で着色されています。指標のトレンド力を測定するための主なツールはポイントで表現されたトレンド変化率です。このレートのしきい値を固定するための入力パラメータ：
input uint MA1_Level=20; // もみ合い相場トリガ input uint MA2_Level=60; // トレンドトリガ
この指標は、それぞれの具体的な金融商品とその時間枠の表示のための気配りのある設定を必要とします。トリガレベルは各時間枠で最適に設定されている必要があります！
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XMA_TrendSignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1351
i-BandsPrice
ボリンジャーバンドに基づいて描かれたトレンド指標。ローソク足の色の変化
ローソク足の色を変更することができる指標。