Индикатор XMA_TrendSignal определяет три состояния рынка - флэт, тренд и очень сильный тренд.

При флэте значения индикатора принимают значения -1 или +1 в зависимости от направленности движения. При умеренном тренде -2 и +2, а при сильном тренде -3 и +3. Для большей индикативности, бары индикатора, в зависимости от силы и направления тренда, окрашиваюся в соответствующий цвет. Основным инструментом для измерения силы тренда в индикаторе служит скорость изменения тренда, выраженная в пунктах. Входные параметры для фиксации пороговых значений этой скорости:

input uint MA1_Level= 20 ; input uint MA2_Level= 60 ;

Индикатор требует внимательной настройки для каждого, конкретного финансового инструмента и его таймфрейма отображения. Для каждого таймфрейма следует иметь свои, наиболее оптимальные настройки уровней срабатывания!

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMA_TrendSignal