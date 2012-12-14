CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMA_TrendSignal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3760
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор XMA_TrendSignal определяет три состояния рынка - флэт, тренд и очень сильный тренд.

При флэте значения индикатора принимают значения -1 или +1 в зависимости от направленности движения. При умеренном тренде -2 и +2, а при сильном тренде -3 и +3. Для большей индикативности, бары индикатора, в зависимости от силы и направления тренда, окрашиваюся в соответствующий цвет. Основным инструментом для измерения силы тренда в индикаторе служит скорость изменения тренда, выраженная в пунктах. Входные параметры для фиксации пороговых значений этой скорости:

input uint MA1_Level=20;   // Флэт тригер
input uint MA2_Level=60;   // Тренд тригер    

Индикатор требует внимательной настройки для каждого, конкретного финансового инструмента и его таймфрейма отображения. Для каждого таймфрейма следует иметь свои, наиболее оптимальные настройки уровней срабатывания!

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор XMA_TrendSignal

Рис.1 Индикатор XMA_TrendSignal

Класс для построения MACD с использованием кольцевого буфера Класс для построения MACD с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

EF_distance EF_distance

Ещё одна вариация на тему мувингов...

Exp_VininI_Trend Exp_VininI_Trend

Торговая система Exp_VininI_Trend построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором VininI_Trend.

Класс для построения OsCD с использованием кольцевого буфера Класс для построения OsCD с использованием кольцевого буфера

Класс предназначен для расчета технического индикатора Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) с использованием алгоритма кольцевого буфера.