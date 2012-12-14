Ставь лайки и следи за новостями
XMA_TrendSignal - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор XMA_TrendSignal определяет три состояния рынка - флэт, тренд и очень сильный тренд.
При флэте значения индикатора принимают значения -1 или +1 в зависимости от направленности движения. При умеренном тренде -2 и +2, а при сильном тренде -3 и +3. Для большей индикативности, бары индикатора, в зависимости от силы и направления тренда, окрашиваюся в соответствующий цвет. Основным инструментом для измерения силы тренда в индикаторе служит скорость изменения тренда, выраженная в пунктах. Входные параметры для фиксации пороговых значений этой скорости:
input uint MA1_Level=20; // Флэт тригер input uint MA2_Level=60; // Тренд тригер
Индикатор требует внимательной настройки для каждого, конкретного финансового инструмента и его таймфрейма отображения. Для каждого таймфрейма следует иметь свои, наиболее оптимальные настройки уровней срабатывания!
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор XMA_TrendSignal
