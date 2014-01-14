Participe de nossa página de fãs
XMA_TrendSignal - indicador para MetaTrader 5
- 1630
O indicador XMA_TrendSignal define os três estados do mercado, tais como lateralizado, tendência moderada e tendência muito forte.
Os valores do indicador estão definidos na faixa de -1 a +1 dependendo da direção do mercado. Os valores da tendência moderada vão de -2 a +2, na tendência muito forte os valores vão de -3 a +3. As barras do indicador são coloridas de acordo com a força e a direção da tendência. O instrumento principal para medir a força da tendência no indicador é a relação da variação da tendência expressada em pontos. Parâmetros de entrada para valores limites desta relação:
input uint MA1_Level=20; // Ativação do movimento lateralizado input uint MA2_Level=60; // Ativação do movimento com tendência
O indicador requer um ajuste aplicado para cada instrumento financeiro e seu período gráfico. Para cada período gráfico deve-se ajustar a configuração ótima para o acionamento dos níveis!
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador XMA_TrendSignal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1351
