XMA_TrendSignal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1630
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
O indicador XMA_TrendSignal define os três estados do mercado, tais como lateralizado, tendência moderada e tendência muito forte.

Os valores do indicador estão definidos na faixa de -1 a +1 dependendo da direção do mercado. Os valores da tendência moderada vão de -2 a +2, na tendência muito forte os valores vão de -3 a +3. As barras do indicador são coloridas de acordo com a força e a direção da tendência. O instrumento principal para medir a força da tendência no indicador é a relação da variação da tendência expressada em pontos. Parâmetros de entrada para valores limites desta relação:

input uint MA1_Level=20// Ativação do movimento lateralizado
input uint MA2_Level=60;   // Ativação do movimento com tendência    

O indicador requer um ajuste aplicado para cada instrumento financeiro e seu período gráfico. Para cada período gráfico deve-se ajustar a configuração ótima para o acionamento dos níveis!

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador XMA_TrendSignal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1351

