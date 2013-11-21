代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Exp_ColorMomentum_AMA - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1392
等级:
(19)
已发布:
已更新:
exp_colormomentum_ama.mq5 (7.01 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colormomentum_ama.mq5 (7.68 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此交易系统，基于 ColorMomentum_AMA 指标方向改变基础上实现。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，则产生执行交易的信号。

放置 ColorMomentum_AMA.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

 测试结果 从 2011 品种 EURAUD H4:

图例. 2. 测试结果图表

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1348

XMUV XMUV

此均线基于 Demark 的 "Daily Range Projections（日线范围预测）" 绘制。

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

交易系统，基于 OsHMA 直方图中获取的信号基础上实现。

i-BandsPrice i-BandsPrice

此趋势指标在布林带基础上实现。

XMA_TrendSignal XMA_TrendSignal

此指标指示市场的三种状态。