Exp_ColorMomentum_AMA - эксперт для MetaTrader 5

Эксперт на основе изменения направления индикатора ColorMomentum_AMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения индикатора.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMomentum_AMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

 Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

i-BandsPrice i-BandsPrice

Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера.

Delta ZigZag Delta ZigZag

Delta ZigZag определяет разворот по минимальной высоте свинга, а также идентифицирует тренд по пробоям уровней локальных минимумов/максимумов и окрашивает секции зигзага в цвет текущего тренда.

Renko Renko

График renko (ренко) в отдельном подокне. Независимо от того, на график какого таймфрейма прикреплён индикатор, ренко строится по ценам закрытия фрейма М1.

i-KlPrice i-KlPrice

Трендовый индикатор, построенный на основе усовершенствованного канала Келтнера.