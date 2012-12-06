Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_ColorMomentum_AMA - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2670
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт на основе изменения направления индикатора ColorMomentum_AMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направление движения индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorMomentum_AMA.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
Трендовый индикатор, построенный на основе полос Боллинджера.Delta ZigZag
Delta ZigZag определяет разворот по минимальной высоте свинга, а также идентифицирует тренд по пробоям уровней локальных минимумов/максимумов и окрашивает секции зигзага в цвет текущего тренда.