ColorMomentum_AMA - indicador para MetaTrader 5
Este histograma se crea basándose en los valores del indicador Momentum suavizados por el algoritmo de Perry Kaufman:
Indicador[bar]=AMA(Momentum(Precio[bar]))
En este indicador, una rotura del nivel cero, es una importante señal de trade.
El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
