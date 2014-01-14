Este histograma se crea basándose en los valores del indicador Momentum suavizados por el algoritmo de Perry Kaufman:



Indicador[bar]=AMA(Momentum(Precio[bar]))



En este indicador, una rotura del nivel cero, es una importante señal de trade.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".





