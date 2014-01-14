CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorMomentum_AMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1686
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
colormomentum_ama.mq5 (7.68 KB) ver
momentum_ama.mq5 (6.87 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este histograma se crea basándose en los valores del indicador Momentum suavizados por el algoritmo de Perry Kaufman:

Indicador[bar]=AMA(Momentum(Precio[bar])) 

En este indicador, una rotura del nivel cero, es una importante señal de trade.

El indicador usa la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Include). El uso de estas clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".

Indicador Momentum_AMA en color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/468

