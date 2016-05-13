und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorMomentum_AMA - Experte für den MetaTrader 5
Expert Advisor gezeichnet auf Basis der Richtungsänderung des ColorMomentum_AMA Indikators Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der Indikator die Richtung wechselt.
Speichern Sie die compilierte ColorMomentum_AMA.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1348
