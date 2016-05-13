CodeBaseKategorien
Indikatoren

CorrectedAverage - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

Alexander Piechotta

Beschreibung:

Der Indikator zeigt die Ausruchslinie.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.10.2008.  

Bild:

Abb.1 Der CorrectedAverage Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1341

