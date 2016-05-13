und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CorrectedAverage - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 900
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Alexander Piechotta
Beschreibung:
Der Indikator zeigt die Ausruchslinie.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.10.2008.
Bild:
Abb.1 Der CorrectedAverage Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1341
Die Klasse ermöglicht, Mini Zeitreihen, Indikatorenminibuffer, kurzfristige Buffer so zu organisierten, dass sie Zwischendaten innerhalb des Expert Advisors oder Indikators speichern können.XMUV
Das Zeichnen dieses gleitenden Durchschnitts basiert auft der Demarks Methode "Daily Range Projections".
Diese Klasse wurde zur Berechnung des Gleitenden Durchschnitt (Moving Average) mit Hilfe des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.Klasse zum Zeichnen des ADX unter Verwendung des Ringbuffers
Die Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators Average Directional Movement Index (Average Directional Movement Index, ADX) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entwickelt.