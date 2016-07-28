und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MultiColorStepXCCXTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5
Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Richtung des ColorStepXCCX Indikators von zehn verschiedenen TimeFrames.
Jeder der zehn Indikatorlinien korrespondierend mit einem einzelnen Indikator. Steigende Oszillator Bewegung färbt die Linien grün ein, fallende in rosa. Ansonsten sind die Linien grau. Farbige Punkte erscheinen, wenn im korrespondierenden TimeFrame ein neuer Balken beginnt.
Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator
