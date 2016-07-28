CodeBaseKategorien
MultiColorStepXCCXTrend_x10 - Indikator für den MetaTrader 5

648
(18)
Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Richtung des ColorStepXCCX Indikators von zehn verschiedenen TimeFrames.

Jeder der zehn Indikatorlinien korrespondierend mit einem einzelnen Indikator. Steigende Oszillator Bewegung färbt die Linien grün ein, fallende in rosa. Ansonsten sind die Linien grau. Farbige Punkte erscheinen, wenn im korrespondierenden TimeFrame ein neuer Balken beginnt.

Der Expert Advisor braucht die compilierte Indikatordatei ColorStepXCCX.ex5. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der MultiColorStepXCCXTrend_x10 Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13397

ColorTrend_CF_HTF ColorTrend_CF_HTF

Der ColorTrend_CF Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorStepXCCX_HTF ColorStepXCCX_HTF

Der ColorStepXCCX Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

Der ColorStepXCCXTrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorStepXCCX Oszillators von zehn verschiedenen TimeFrames.

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Der ColorTSI-Oscillator Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.