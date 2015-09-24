代码库部分
MultiColorStepXCCXTrend_x10 - MetaTrader 5脚本

指标 MultiColorStepXCCXTrend_x10 依据来自十个不同时间帧 ColorStepXCCX 指标的方向，显示当前趋势的信息。

十条指标线的每一条均对应一个单独的指标。振荡器的上涨走势涂成绿色, 下降走势为粉色。否则, 方块为灰色。线上的彩色点于相应时间帧内新柱线开盘时刻出现。

此 EA 需要指标的编译文件 ColorStepXCCX.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. MultiColorStepXCCXTrend_x10 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13397

