MultiColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorStepXCCX de dez períodos diferentes.

Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O crescente movimento do oscilador pinta as linhas em verde, e o movimento decrescente - de rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.

Este Expert Advisor requer o arquivo ColorStepXCCX.ex5 do indicador compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13397

