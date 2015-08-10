Participe de nossa página de fãs
MultiColorStepXCCXTrend_x10 - indicador para MetaTrader 5
950
O indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorStepXCCX de dez períodos diferentes.
Cada uma das dez linhas indicadoras correspondem a um indicador separado. O crescente movimento do oscilador pinta as linhas em verde, e o movimento decrescente - de rosa. Caso contrário, as linhas são cinza. Pontos coloridos nas linhas aparecem quando uma nova barra abre no período correspondente.
Este Expert Advisor requer o arquivo ColorStepXCCX.ex5 do indicador compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador MultiColorStepXCCXTrend_x10
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13397
O indicador ColorTrend_CF com a opção de seleção o período disponível nos parâmetros de entrada.ColorStepXCCX_HTF
O indicador ColorStepXCCX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O indicador ColorStepXCCXTrend_x10 mostra a direção do oscilador ColorStepXCCX de dez períodos diferentes.ColorTSI-Oscillator_HTF
O indicador ColorTSI-oscilador com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.