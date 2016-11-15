MultiColorStepXCCXTrend_x10指標は、10の異なる時間枠での ColorStepXCCX指標の値を使用して、現在の動向に関する情報を示します。

10のインディケータラインはそれぞれBlauSMStochastic指標に対応します。オシレータの上昇は線を緑色、下降は桃色に塗ります。他の場合、線は灰色です。線上の色付きの点は対応する時間枠のバーが変更されたときに生成されます。

このエキスパートアドバイザーは実行のためにコンパイルされたColorStepXCCX.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。





図1 MultiColorStepXCCXTrend_x10指標