CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MultiColorStepXCCXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1766
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.

Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в зеленый цвет, падающее движение — в розовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для корректной работы сгенерированного индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10

Рис.1. Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10

ColorStepXCCXTrend_x10 ColorStepXCCXTrend_x10

Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorStepXCCX с десяти разных таймфреймов.

ColorTrend_CF_HTF ColorTrend_CF_HTF

Индикатор ColorTrend_CF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorTSI-Oscillator_HTF ColorTSI-Oscillator_HTF

Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorTrend_CF_Sign ColorTrend_CF_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.