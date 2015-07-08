Ставь лайки и следи за новостями
MultiColorStepXCCXTrend_x10 - индикатор для MetaTrader 5
- 1766
Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorStepXCCX с десяти различных таймфреймов.
Каждому индикатору соответствует одна из десяти линий индикатора. Растущее движение осциллятора окрашивает линии в зеленый цвет, падающее движение — в розовый. В остальных случаях цвет линий серый. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для корректной работы сгенерированного индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorStepXCCX.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор MultiColorStepXCCXTrend_x10
Индикатор ColorStepXCCXTrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorStepXCCX с десяти разных таймфреймов.ColorTrend_CF_HTF
Индикатор ColorTrend_CF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор ColorTSI-Oscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorTrend_CF_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма трендового индикатора ColorTrend_CF.