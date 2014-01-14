CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LinearRegressionChannel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1873
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

dimicr

Instrumento personalizado de regressão linear. A Linha LR, valores de suporte e resistência estão contidos nos buffers do indicador.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.11.2008.  

Fig.1 Indicador LinearRegressionChannel

Fig.1 Indicador LinearRegressionChannel 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1337

XMUV XMUV

Esta Média Móvel se baseia no método "Projeções da faixa de preço diária" de Demark.

Exp_ColorStochNR Exp_ColorStochNR

Sistema de negociação baseado nos sinais do oscilador ColorStochNR.

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

Sistema de negociação baseado nos sinais do histograma OsHMA.

AC_Signal AC_Signal

Indicador semáforo desenhado com base nos valores do Acelerador de Bill Williams com o envio de sinais, notificações PUSH e mensagens de e-mail.