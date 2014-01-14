Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
LinearRegressionChannel - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
dimicr
Instrumento personalizado de regressão linear. A Linha LR, valores de suporte e resistência estão contidos nos buffers do indicador.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 27.11.2008.
Fig.1 Indicador LinearRegressionChannel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1337
XMUV
Esta Média Móvel se baseia no método "Projeções da faixa de preço diária" de Demark.Exp_ColorStochNR
Sistema de negociação baseado nos sinais do oscilador ColorStochNR.