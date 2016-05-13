CodeBaseKategorien
LinearRegressionChannel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

dimicr

Benutzerdefiniertes Instrument der linearen Regression. LR Linie, Unterstützungs- und Widerstandslinien sind Werte in den Buffers.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.11.2008.  

Abb.1 Der LinearRegressionChannel Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1337

