LinearRegressionChannel - Indikator für den MetaTrader 5
- 996
Der echte Autor:
dimicr
Benutzerdefiniertes Instrument der linearen Regression. LR Linie, Unterstützungs- und Widerstandslinien sind Werte in den Buffers.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.11.2008.
Abb.1 Der LinearRegressionChannel Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1337
