ColorZerolagX10MA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1852
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.
Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!
Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний скользящей средней с номером N в общем значении итогового индикатора.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA
