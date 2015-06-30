CodeBaseРазделы
ColorZerolagX10MA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Этот аналог скользящей средней формирует свои показания, используя десять скользящих средних.

Все переменные, значения которых можно варьировать, представлены внешними параметрами индикатора. Однако следует учесть тот факт, что значения этих переменных являются в некотором смысле взаимозависимыми, и их подбор следует производить более тщательно!

Входные переменные типа FactorN представляют удельный вес показаний скользящей средней с номером N в общем значении итогового индикатора.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA

ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.

MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10

Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти различных таймфреймов.

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

Индикатор ColorJLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

Индикатор ColorJMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.