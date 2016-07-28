Diese Variante des Moving Average Indikator wird auf Basis von fünf gleitenden Durchschnitten berechnet.

Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!

Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des gleitenden Durchschnitts mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.

Abb.1. Der ColorZerolagX10MA Indikator