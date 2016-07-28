und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorZerolagX10MA - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 690
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Diese Variante des Moving Average Indikator wird auf Basis von fünf gleitenden Durchschnitten berechnet.
Alle veränderbaren Variablen wurden als Indikator Eingabeparameter implementiert. Denken Sie jedoch daran, dass diese Variablen in gewissem Maße voneinander abhängig sind, so dass Sie sie genau einstellen müssen!
Die Eingabevariable FactorN repräsentiert die Gewichtung des gleitenden Durchschnitts mit Nummer N im gesamten Indikatorwert.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen (müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung der Klassen wurde vollständig im Artikel "Mittelung von Preiszeitreihen zur sofortigen Berechnung ohne Verwendung von zusätzlichen Buffern" beschrieben.
Abb.1. Der ColorZerolagX10MA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13347
Der ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt die Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Oszillators aus zehn verschiedenen TimeFrames.MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Der MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend mit Hilfe der Richtung des ColorZerolagMomentumOSMA Indikators aus Richtung zehn verschiedenen TimeFrames.
Der ColorJLaguerre Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.ColorJMomentum_HTF
Der ColorJMomentum Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.