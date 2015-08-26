CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorJMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
741
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
colorjmomentum.mq5 (11.45 KB) ver
colorjmomentum_htf.mq5 (8.69 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorJMomentum con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorJMomentum.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorJMomentum_HTF

Fig. 1. Indicador ColorJMomentum_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13349

ColorJLaguerre_HTF ColorJLaguerre_HTF

Indicador ColorJLaguerre con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ColorZerolagX10MA ColorZerolagX10MA

Este análogo de la media móvil forma sus indicaciones usando diez medias móviles.

Gaps Gaps

Indicador de los gaps o huecos de precio entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la actual (cero).

ColorZerolagX10MA_HTF ColorZerolagX10MA_HTF

Indicador ColorZerolagX10MA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.