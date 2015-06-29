Ставь лайки и следи за новостями
Exp_ColorZerolagMomentumOSMA - эксперт для MetaTrader 5
Эксперт Exp_ColorZerolagMomentumOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagMomentumOSMA. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло изменение направления движения осциллятора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagMomentumOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис.1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на GBPJPY H4:
Рис.2. График результатов тестирования
Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.CandleSizes
Индикатор, показывающий на выбор один из трех размеров свечных элементов: верхние тени, нижние тени или тела свечей. Отображается значение на текущей свече, а также среднее значение за день для данного элемента.
Индикатор MultiColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает информацию о действующих трендах, используя при этом направление движения индикатора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти различных таймфреймов.ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMATrend_x10 отображает направление движения осциллятора ColorZerolagMomentumOSMA с десяти разных таймфреймов.