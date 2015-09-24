请观看如何免费下载自动交易
指标显示蜡烛条要素的数值。一根直方柱对应当前蜡烛条的一个确定要素大小, 线条表示选择要素的日线均值。如果要素大小超过日线均值, 直方柱将自身颜色改为线条颜色。
输入参数:
- inpType — 显示类型 (显示上影线, 下影线或实体的大小);
- inpClr — 直方柱颜色 (如果要素大小超过日线均值);
- inpNeutralClr — 中性颜色, 如果要素大小未超过日线均值。
温馨提示:
- 在上涨走势里分析上影线数值, 如果是下跌走势则为下影线 (趋势反转)。
- 它可用作确认信号来判断重要价位 (替代蜡烛条形态指标)。
- 它可以用于开发蜡烛条指标的基础。
- 指标可在高至 Н2 的时间帧里工作。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13329
