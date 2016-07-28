und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CandleSizes - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt die Größe von Kerzenelementen. Ein Histogrammbalken korrespondiert mit einem bestimmten Element der aktuellen Kerze, die Histogrammlinie zeigt die täglichen Mittelwerte des gewählten Elements an. Ein Histogrammbalken ändert seine Farbe in die Farbe der Linie, wenn die Elementgröße das tägliche Mittel überschreitet.
Eingabeparameter:
- inpType — Anzeigetyp (zeige die Größe der oberen Schatten, unteren Schatten oder der Körper);
- inpClr — Histogrammfarbe (wenn die Elementgröße das tägliche Mittel überschreitet);
- inpNeutralClr — neutrale Farbe, wenn das Element nicht das tägliche Mittel überschreitet.
Tipps:
- Analysieren Sie die Werte der oberern Schatten nach einer Aufwärtsbewegung und die Werte der unteren Schatten nach einer Abwärtsbewegung (Trendumkehr).
- Er kann als Bestätigungssignal verwendet weden um wichtige Preislevels zu bestimmen (anstatt eines Kerzenmusterindikators).
- Er kann als Basis für die Entwicklung von Kerzenindikatoren verwendet werden.
- Der Indikator kann auf TimeFrames bis zu Н2 verwendet werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13329
