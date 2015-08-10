Participe de nossa página de fãs
O indicador mostra o tamanho dos elementos das velas. Uma barra de histograma corresponde a um determinado tamanho do elemento na vela atual, a linha do histograma indica o valor médio diário de elementos selecionados. Uma barra de histograma muda a sua cor para a cor da linha, se o tamanho do elemento for superior à média diária.
Parâmetros de entrada:
- inpType - Tipo de exibição (mostra o tamanho das sombras superiores, inferiores ou o corpo);
- inpClr - cor do histograma (se o tamanho do elemento for superior à média diária);
- inpNeutralClr - cor neutra, se o tamanho do elemento não exceder a média diária.
Dicas:
- Analisa os valores de sombras superiores após um movimento de tendência de alta, e os valores mais baixos das sombras - Depois de um movimento de descida (inversão da tendência).
- Ele pode ser usado como um sinal de confirmação para determinar os níveis de preços importantes (em vez de um indicador de padrões de vela).
- Ele pode ser usado como uma base para o desenvolvimento de indicadores de vela.
- O indicador pode trabalhar em períodos de até Н2.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13329
