この指標は、ローソク足要素の大きさを示します。1つのヒストグラムバーは、ヒストグラムの線が選択された要素の1日の平均値を示し、現在のローソク足上の特定の要素サイズに対応しています。要素サイズは1日の平均を超えた場合、ヒストグラムバーは色と線の色を変更します。
- inpType — 表示タイプ（上髭、下髭または実体）
- inpClr — ヒストグラムの色（要素のサイズが1日の平均を超えた場合）
- inpNeutralClr — 中間色、要素のサイズが1日の平均を超えていない場合
ヒント：
- 上昇トレンドの後では上髭、下降トレンドの後では下髭の値が分析されます。
- （ローソク足パターン指標の代わりに）重要な価格レベルを決定するための確認シグナルとしての使用が可能です。
- ローソク足指標を開発するための基礎として使用することができます。
- この指標はН2までの時間枠で動作します。
