Индикатор размеров свечных элементов. Столбик гистограммы соответствует размеру выбранного элемента на текущей свече, линия на гистограмме — среднему значению выбранных элементов за день. Цвет столбика гистограммы изменяется в соответствии с цветом линии на гистограмме в случае, если размер элемента выше линии среднего значения за день.

Входные параметры:

inpType — тип построения (строятся размеры верхних теней, нижних теней или тел свечей);

inpClr — цвет гистограммы построения (если на свече пробито среднее значение за день);

inpNeutralClr — нейтральный цвет, если размер построения на свече не превышает среднего значения за день.

Советы: