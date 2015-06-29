CodeBaseРазделы
Индикаторы

CandleSizes - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор размеров свечных элементов. Столбик гистограммы соответствует размеру выбранного элемента на текущей свече, линия на гистограмме — среднему значению выбранных элементов за день. Цвет столбика гистограммы изменяется в соответствии с цветом линии на гистограмме в случае, если размер элемента выше линии среднего значения за день.

Входные параметры:

  • inpType — тип построения (строятся размеры верхних теней, нижних теней или тел свечей);
  • inpClr — цвет гистограммы построения (если на свече пробито среднее значение за день);
  • inpNeutralClr — нейтральный цвет, если размер построения на свече не превышает среднего значения за день.

Советы:

  • Анализируйте показания верхних теней после сильного восходящего движения и нижних — после нисходящего (разворот тенденции).
  • Может использоваться как подтверждающий сигнал определения важных ценовых уровней (вместо индикатора свечных фигур).
  • Может быть использован как основа для разработки свечных индикаторов.
  • Установлено ограничение для работы на таймфреймах до Н2 включительно.
