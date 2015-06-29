Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
CandleSizes - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2946
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор размеров свечных элементов. Столбик гистограммы соответствует размеру выбранного элемента на текущей свече, линия на гистограмме — среднему значению выбранных элементов за день. Цвет столбика гистограммы изменяется в соответствии с цветом линии на гистограмме в случае, если размер элемента выше линии среднего значения за день.
Входные параметры:
- inpType — тип построения (строятся размеры верхних теней, нижних теней или тел свечей);
- inpClr — цвет гистограммы построения (если на свече пробито среднее значение за день);
- inpNeutralClr — нейтральный цвет, если размер построения на свече не превышает среднего значения за день.
Советы:
- Анализируйте показания верхних теней после сильного восходящего движения и нижних — после нисходящего (разворот тенденции).
- Может использоваться как подтверждающий сигнал определения важных ценовых уровней (вместо индикатора свечных фигур).
- Может быть использован как основа для разработки свечных индикаторов.
- Установлено ограничение для работы на таймфреймах до Н2 включительно.
Индикатор размера ценового движения за день. Отображает ретроспективу размеров дневных колебаний цены инструмента.ColorZerolagMomentumOSMACandle
Индикатор ColorZerolagMomentumOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagMomentumOSMA соответствующих ценовых таймсерий.
Индикатор фракталов Билла Вильямса, построенный на основе встроенного индикатора Fractals.Exp_ColorZerolagMomentumOSMA
Эксперт Exp_ColorZerolagMomentumOSMA на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagMomentumOSMA.