ytg_Price_Peak - indicador para MetaTrader 5
- 1494
Autor real
Yuriy Tokman
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.01.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador ytg_Price_Peak
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1332
