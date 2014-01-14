CodeBaseSeções
Indicadores

ytg_Price_Peak - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1494
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Autor real

Yuriy Tokman

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 07.01.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ytg_Price_Peak

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1332

