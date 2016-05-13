Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ytg_Price_Peak - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Yuriy Tokman
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 07.01.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der ytg_Price_Peak Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1332
