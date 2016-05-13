CodeBaseKategorien
ytg_Price_Peak - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

Yuriy Tokman

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 07.01.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der ytg_Price_Peak Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1332

ColorX2MA_Osc ColorX2MA_Osc

X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.

Silence Silence

Dieser Indikator zeigt die Marktaktivität in Prozenten

AC_Signal AC_Signal

Eine Datenstruktur mit einem Signalindikator gezeichnet auf Basis der Werte des Accelerator von Bill Williams mit dem Senden von Benachrichtigungen, Push-Benachrichtigungen und e-Mail-Nachrichten

Exp_OsHMA Exp_OsHMA

Handelssystem, das auf Basis der Signale des OsHMA Histogramms gezeichnet wird.