Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_Price_Peak - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3306
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Yuriy Tokman
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.01.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор ytg_Price_Peak
ColorX2MA_Osc
Мувинг X2MA, превращённый в осциллятор с помощью нормирования своих значений в диапазоне от 0 и до 100.Exp_MovingAverage_FN
Эксперт на основе изменения направления гибрида цифровой и аналоговой фильтрации - мувинга MovingAverage_FN.