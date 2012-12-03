CodeBaseРазделы
Индикаторы

ytg_Price_Peak - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Yuriy Tokman

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 07.01.2009. 

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ytg_Price_Peak

