ytg_Price_Peak - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1561
(18)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
ytg_price_peak.mq5 (14.59 KB) 预览
真实作者:

Yuriy Tokman

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 07.01.2009.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 ytg_Price_Peak 指标

图例.1 ytg_Price_Peak 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1332

