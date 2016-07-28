und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX. Es wurde für den Einsatz auf einem ruhigen Markt entwickelt.
Nach einem Stop Loss, erhöht der EA die Lots um den KLot Koeffizienten bis er den Maximalwert — MaxLot erreicht. Dann fangen die Lots wieder mit der Startgröße — Lot an.
Der EA hat einen Stealth Mode in dem die Stops nur für den Anwender sichtbar sind.
Wenn ein Ausbruch unter das untere Bollinger Band auftritt öffnet der EA eine Kauforder, wenn die obere Grenze durchbrochen wird, wird eine Verkaufsorder eröffnet.
EURUSD, М15 TimeFrame.
Expert Advisor Parameter:
//--- Bollinger Bands Indikator Eingabeparameter input int BBPeriod = 84; // Bollinger Bands Periode input int BBShift = 0; // Verschiebung relativ zum Chart input double BBDev = 1.8; // Standardabweichung //--- ADX Indikator Eingabeparameter input int ADXPeriod = 40; // ADX Periode input int ADXLevel = 45; // ADX Level //--- EA Eingabeparameter input int TP = 1200; // Take Profit input int SL = 1400; // Stop Loss input int Slip = 50; // Slippage input int Stelth = 0; // Modus: 1-Stops sind nur für den Anwender sichtbar input double KLot = 2; // Lot Vervielfacher input double MaxLot = 5; // Maximale Lotgröße für Rücksetzung auf Startgröße input double Lot = 0.1; // Anzahl Lots für das Trading input color LableClr = clrGreen; // Label Farbe
Abb.1. Stealth Modus
Abb.2. Optimierungsergebnisse von 2010 bis jetzt
Tipps:
- Es wird empfohlen, diesen EA nur als Basis für Ihre eigene Strategie zu verwenden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13315
