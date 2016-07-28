CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Well Martin - Experte für den MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX. Es wurde für den Einsatz auf einem ruhigen Markt entwickelt.

Nach einem Stop Loss, erhöht der EA die Lots um den KLot Koeffizienten bis er den Maximalwert — MaxLot erreicht. Dann fangen die Lots wieder mit der Startgröße — Lot an.

Der EA hat einen Stealth Mode in dem die Stops nur für den Anwender sichtbar sind.

Wenn ein Ausbruch unter das untere Bollinger Band auftritt öffnet der EA eine Kauforder, wenn die obere Grenze durchbrochen wird, wird eine Verkaufsorder eröffnet. 

EURUSD, М15 TimeFrame.


Expert Advisor Parameter:

//--- Bollinger Bands Indikator Eingabeparameter
input int      BBPeriod  = 84;        // Bollinger Bands Periode
input int      BBShift   = 0;         // Verschiebung relativ zum Chart
input double   BBDev     = 1.8;       // Standardabweichung
//--- ADX Indikator Eingabeparameter
input int      ADXPeriod = 40;        // ADX Periode
input int      ADXLevel  = 45;        // ADX Level
//--- EA Eingabeparameter
input int      TP        = 1200;      // Take Profit
input int SL        = 1400;    // Stop Loss
input int      Slip      = 50;        // Slippage
input int      Stelth    = 0;         // Modus: 1-Stops sind nur für den Anwender sichtbar
input double   KLot      = 2;         // Lot Vervielfacher
input double   MaxLot    = 5;         // Maximale Lotgröße für Rücksetzung auf Startgröße
input double   Lot       = 0.1;       // Anzahl Lots für das Trading
input color    LableClr  = clrGreen;  // Label Farbe

Abb.1. Stealth Modus

Optimierungsergebnisse

Abb.2. Optimierungsergebnisse von 2010 bis jetzt

Tipps:

  • Es wird empfohlen, diesen EA nur als Basis für Ihre eigene Strategie zu verwenden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13315

