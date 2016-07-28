Der Well Martin EA basiert auf zwei Indikatoren: Bollinger Bänder und ADX. Es wurde für den Einsatz auf einem ruhigen Markt entwickelt.

Nach einem Stop Loss, erhöht der EA die Lots um den KLot Koeffizienten bis er den Maximalwert — MaxLot erreicht. Dann fangen die Lots wieder mit der Startgröße — Lot an.

Der EA hat einen Stealth Mode in dem die Stops nur für den Anwender sichtbar sind.

Wenn ein Ausbruch unter das untere Bollinger Band auftritt öffnet der EA eine Kauforder, wenn die obere Grenze durchbrochen wird, wird eine Verkaufsorder eröffnet.

EURUSD, М15 TimeFrame.





Expert Advisor Parameter:

input int BBPeriod = 84 ; input int BBShift = 0 ; input double BBDev = 1.8 ; input int ADXPeriod = 40 ; input int ADXLevel = 45 ; input int TP = 1200 ; input int SL = 1400 ; input int Slip = 50 ; input int Stelth = 0 ; input double KLot = 2 ; input double MaxLot = 5 ; input double Lot = 0.1 ; input color LableClr = clrGreen ;

Abb.1. Stealth Modus





Abb.2. Optimierungsergebnisse von 2010 bis jetzt

Tipps: