Well Martin - эксперт для MetaTrader 5
- 4716
Советник Well Martin на основе двух индикаторов: Bollinger Bands и ADX. Предназначен для работы на спокойном рынке.
Увеличение лота при получении стоп-лосса на коэффициент KLot происходит до тех пор, пока лот не достигнет максимального — MaxLot. Затем лот снова равен начальному — Lot.
В советнике предусмотрен режим Stealth Mode, при котором стопы видны только пользователю.
При пробитии нижней границы Bollinger Bands советник открывает ордер на покупку, при пробитии верхней границы — на продажу.
Пара EURUSD, таймфрейм М15.
Настройки советника:
//--- входные параметры индикатора Bollinger Bands input int BBPeriod = 84; // Период Bollinger Bands input int BBShift = 0; // Смещение относительно графика input double BBDev = 1.8; // Стандартное отклонение //--- входные параметры индикатора ADX input int ADXPeriod = 40; // Период ADX input int ADXLevel = 45; // Уровень ADX //--- входные параметры эксперта input int TP = 1200; // Тейк-профит input int SL = 1400; // Стоп-лосс input int Slip = 50; // Проскальзывание input int Stelth = 0; // 1-Режим стопы видит только пользователь input double KLot = 2; // Коэффициент умножения лота input double MaxLot = 5; // Максимальный лот, после которого лот начальный input double Lot = 0.1; // Количество лотов для торговли input color LableClr = clrGreen; // Цвет метки
Рис.1. Режим Stealth Mode
Рис.2. Результаты оптимизации эксперта с 2010 по сегодняшний день
Советы:
- Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки вашей собственной стратегии.
