Советник Well Martin на основе двух индикаторов: Bollinger Bands и ADX. Предназначен для работы на спокойном рынке.

Увеличение лота при получении стоп-лосса на коэффициент KLot происходит до тех пор, пока лот не достигнет максимального — MaxLot. Затем лот снова равен начальному — Lot.

В советнике предусмотрен режим Stealth Mode, при котором стопы видны только пользователю.

При пробитии нижней границы Bollinger Bands советник открывает ордер на покупку, при пробитии верхней границы — на продажу.

Пара EURUSD, таймфрейм М15.





Настройки советника:

input int BBPeriod = 84 ; input int BBShift = 0 ; input double BBDev = 1.8 ; input int ADXPeriod = 40 ; input int ADXLevel = 45 ; input int TP = 1200 ; input int SL = 1400 ; input int Slip = 50 ; input int Stelth = 0 ; input double KLot = 2 ; input double MaxLot = 5 ; input double Lot = 0.1 ; input color LableClr = clrGreen ;

Рис.1. Режим Stealth Mode

Рис.2. Результаты оптимизации эксперта с 2010 по сегодняшний день

Советы: