Well Martin - эксперт для MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Опубликован:
Обновлен:
Советник Well Martin на основе двух индикаторов: Bollinger Bands и ADX. Предназначен для работы на спокойном рынке.

Увеличение лота при получении стоп-лосса на коэффициент KLot происходит до тех пор, пока лот не достигнет максимального — MaxLot. Затем лот снова равен начальному — Lot.

В советнике предусмотрен режим Stealth Mode, при котором стопы видны только пользователю.

При пробитии нижней границы Bollinger Bands советник открывает ордер на покупку, при пробитии верхней границы — на продажу. 

Пара EURUSD, таймфрейм М15.


Настройки советника:

//--- входные параметры индикатора Bollinger Bands
input int      BBPeriod  = 84;        // Период Bollinger Bands
input int      BBShift   = 0;         // Смещение относительно графика
input double   BBDev     = 1.8;       // Стандартное отклонение
//--- входные параметры индикатора ADX
input int      ADXPeriod = 40;        // Период ADX
input int      ADXLevel  = 45;        // Уровень ADX
//--- входные параметры эксперта
input int      TP        = 1200;      // Тейк-профит
input int      SL        = 1400;      // Стоп-лосс
input int      Slip      = 50;        // Проскальзывание
input int      Stelth    = 0;         // 1-Режим стопы видит только пользователь
input double   KLot      = 2;         // Коэффициент умножения лота
input double   MaxLot    = 5;         // Максимальный лот, после которого лот начальный
input double   Lot       = 0.1;       // Количество лотов для торговли 
input color    LableClr  = clrGreen;  // Цвет метки

Рис.1. Режим Stealth Mode

Рис.2. Результаты оптимизации эксперта с 2010 по сегодняшний день

Советы:

  • Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки вашей собственной стратегии.
