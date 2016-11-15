コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Well Martin - MetaTrader 5のためのエキスパート

Andrey Kornishkin
Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。それは静かな市場で使用するために設計されています。

ストップロスの後では、EAは、最大値のMaxLotに達するまでロットをKLot係数ごとに増加します。 その後ロットサイズは初期のLotサイズに戻ります。

EAは、ストップがユーザのみに表示されるステルスモードを持ちます。

EAは、下のボリンジャーバンドの境界を突破する時買い注文、上の境界を突破するときは売り注文を出します。 

EURUSD、М15時間枠


エキスパートアドバイザーのパラメータ： 
//---ボリンジャーバンド指標の入力パラメータ
input int      BBPeriod  = 84;        // ボリンジャーバンド期間
input int      BBShift   = 0;         // チャートに相対したオフセット
input double   BBDev     = 1.8;       // 標準偏差
//--- ADX指標の入力パラメータ
input int      ADXPeriod = 40;        // ADX期間
input int      ADXLevel  = 45;        // ADXレベル
//--- EA入力パラメータ
input int      TP        = 1200;      // 決済指値
input int      SL        = 1400;      // 決済逆指値
input int      Slip      = 50;        // スリッページ
input int      Stelth    = 0;         // モード1 - ストップはユーザのみに表示される
input double   KLot      = 2;         // ロットの乗数
input double   MaxLot    = 5;         // 最大ロットサイズをスタートサイズにリセット
input double   Lot       = 0.1;       // 取り引きのロット数
input color    LableClr  = clrGreen;  // ラベルの色


図1　ステルスモード

最適化結果

図2　2010以降の最適化結果

ヒント：
  • このEAはご自分のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13315

