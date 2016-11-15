無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Well Martin - MetaTrader 5のためのエキスパート
Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。それは静かな市場で使用するために設計されています。
ストップロスの後では、EAは、最大値のMaxLotに達するまでロットをKLot係数ごとに増加します。 その後ロットサイズは初期のLotサイズに戻ります。
EAは、ストップがユーザのみに表示されるステルスモードを持ちます。
EAは、下のボリンジャーバンドの境界を突破する時買い注文、上の境界を突破するときは売り注文を出します。
EURUSD、М15時間枠
エキスパートアドバイザーのパラメータ：
//---ボリンジャーバンド指標の入力パラメータ input int BBPeriod = 84; // ボリンジャーバンド期間 input int BBShift = 0; // チャートに相対したオフセット input double BBDev = 1.8; // 標準偏差 //--- ADX指標の入力パラメータ input int ADXPeriod = 40; // ADX期間 input int ADXLevel = 45; // ADXレベル //--- EA入力パラメータ input int TP = 1200; // 決済指値 input int SL = 1400; // 決済逆指値 input int Slip = 50; // スリッページ input int Stelth = 0; // モード1 - ストップはユーザのみに表示される input double KLot = 2; // ロットの乗数 input double MaxLot = 5; // 最大ロットサイズをスタートサイズにリセット input double Lot = 0.1; // 取り引きのロット数 input color LableClr = clrGreen; // ラベルの色
図1 ステルスモード
図2 2010以降の最適化結果ヒント：
- このEAはご自分のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。
