Well Martin EAは、ボリンジャーバンドとADXの2つの指標に基づいています。それは静かな市場で使用するために設計されています。

ストップロスの後では、EAは、最大値のMaxLotに達するまでロットをKLot係数ごとに増加します。 その後ロットサイズは初期のLotサイズに戻ります。

EAは、ストップがユーザのみに表示されるステルスモードを持ちます。

EAは、下のボリンジャーバンドの境界を突破する時買い注文、上の境界を突破するときは売り注文を出します。

EURUSD、М15時間枠

input int BBPeriod = 84 ; input int BBShift = 0 ; input double BBDev = 1.8 ; input int ADXPeriod = 40 ; input int ADXLevel = 45 ; input int TP = 1200 ; input int SL = 1400 ; input int Slip = 50 ; input int Stelth = 0 ; input double KLot = 2 ; input double MaxLot = 5 ; input double Lot = 0.1 ; input color LableClr = clrGreen ;

エキスパートアドバイザーのパラメータ：





図1 ステルスモード





図2 2010以降の最適化結果

このEAはご自分のストラテジーのベースとしてのみご使用ください。

ヒント：