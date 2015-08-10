CodeBaseSeções
Well Martin - expert para MetaTrader 5

Andrey Kornishkin
Visualizações:
1880
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
O EA de Well Martin baseia-se em dois indicadores: Bandas de Bollinger e ADX. Ele foi projetado para uso em um mercado tranquilo.

Depois de um Stop Loss, o EA aumenta o lote pelo coeficiente Klot até atingir o valor máximo - Maxlot. Em seguida, o lote retorna ao seu tamanho inicial - Lot.

O EA tem Stealth Mode em que os stops são visíveis apenas para o usuário.

Ao romper o limite inferior das Bandas de Bollinger, o EA abre uma ordem de compra, quando ele romper o limite superior, ele abre uma ordem de venda. 

EURUSD, período М15.


Parâmetros do Expert Advisor:

//--- Parâmetros de entrada do Indicador Bandas de Bollinger
input int      BBPeriod  = 84;        // Período das Bandas de Bollinger
input int      BBShift   = 0;         // Deslocamento relativo do gráfico
input double   BBDev     = 1.8;       // Desvio padrão
//--- Parâmetros de entrada do indicador ADX
input int      ADXPeriod = 40;        // Período de ADX
input int      ADXLevel  = 45;        // Nível de ADX
//--- Parâmetros de entrada
input int      TP        = 1200;      // Take Profit
input int      SL        = 1400;      // Stop Loss
input int      Slip      = 50;        // Desvio
input int      Stelth    = 0;         // Modo: 1- os stops são somente visíveis para o usuário
input double   KLot      = 2;         // Multiplicador do lote
input double   MaxLot    = 5;         // Tamanho do lote máximo para resetar para o tamanho do lote inicial
input double   Lot       = 0.1;       // Número de lotes para negociar
input color    LableClr  = clrGreen;  // Cor do rótulo


Imagens:

Fig.1. Stealth Mode

Os resultados da otimização

Fig.2. Os resultados da otimização de 2010 até agora

Dicas:

  • Recomenda-se usar este EA somente como uma base para a sua própria estratégia.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13315

