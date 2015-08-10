Participe de nossa página de fãs
Well Martin - expert para MetaTrader 5
1880
O EA de Well Martin baseia-se em dois indicadores: Bandas de Bollinger e ADX. Ele foi projetado para uso em um mercado tranquilo.
Depois de um Stop Loss, o EA aumenta o lote pelo coeficiente Klot até atingir o valor máximo - Maxlot. Em seguida, o lote retorna ao seu tamanho inicial - Lot.
O EA tem Stealth Mode em que os stops são visíveis apenas para o usuário.
Ao romper o limite inferior das Bandas de Bollinger, o EA abre uma ordem de compra, quando ele romper o limite superior, ele abre uma ordem de venda.
EURUSD, período М15.
Parâmetros do Expert Advisor:
//--- Parâmetros de entrada do Indicador Bandas de Bollinger input int BBPeriod = 84; // Período das Bandas de Bollinger input int BBShift = 0; // Deslocamento relativo do gráfico input double BBDev = 1.8; // Desvio padrão //--- Parâmetros de entrada do indicador ADX input int ADXPeriod = 40; // Período de ADX input int ADXLevel = 45; // Nível de ADX //--- Parâmetros de entrada input int TP = 1200; // Take Profit input int SL = 1400; // Stop Loss input int Slip = 50; // Desvio input int Stelth = 0; // Modo: 1- os stops são somente visíveis para o usuário input double KLot = 2; // Multiplicador do lote input double MaxLot = 5; // Tamanho do lote máximo para resetar para o tamanho do lote inicial input double Lot = 0.1; // Número de lotes para negociar input color LableClr = clrGreen; // Cor do rótulo
Fig.1. Stealth Mode
Fig.2. Os resultados da otimização de 2010 até agora
Dicas:
- Recomenda-se usar este EA somente como uma base para a sua própria estratégia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13315
