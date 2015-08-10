O EA de Well Martin baseia-se em dois indicadores: Bandas de Bollinger e ADX. Ele foi projetado para uso em um mercado tranquilo.

Depois de um Stop Loss, o EA aumenta o lote pelo coeficiente Klot até atingir o valor máximo - Maxlot. Em seguida, o lote retorna ao seu tamanho inicial - Lot.

O EA tem Stealth Mode em que os stops são visíveis apenas para o usuário.

Ao romper o limite inferior das Bandas de Bollinger, o EA abre uma ordem de compra, quando ele romper o limite superior, ele abre uma ordem de venda.

EURUSD, período М15.





Parâmetros do Expert Advisor:

input int BBPeriod = 84 ; input int BBShift = 0 ; input double BBDev = 1.8 ; input int ADXPeriod = 40 ; input int ADXLevel = 45 ; input int TP = 1200 ; input int SL = 1400 ; input int Slip = 50 ; input int Stelth = 0 ; input double KLot = 2 ; input double MaxLot = 5 ; input double Lot = 0.1 ; input color LableClr = clrGreen ;





