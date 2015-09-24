请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
棒马丁 EA 基于两个指标: 布林带和 ADX。它设计用于平静的行情。
在一次止损之后, EA 根据 KLot 系数增加手数直到触及最大值 — MaxLot。之后手数返回其初始大小 — Lot。
此 EA 有隐形 (Stealth) 模式, 即止损位只对用户可见。
当突破布林带的下边界时, EA 开多单, 当突破上边界时, 它开空单。
EURUSD, М15 时间帧。
EA 参数:
//--- 布林带指标输入参数 input int BBPeriod = 84; // 布林带周期 input int BBShift = 0; // 相对图表的位移 input double BBDev = 1.8; // 标准方差 //--- ADX 指标输入参数 input int ADXPeriod = 40; // ADX 周期 input int ADXLevel = 45; // ADX 级别 //--- EA 输入参数 input int TP = 1200; // 止盈 input int SL = 1400; // 止损 input int Slip = 50; // 滑点 input int Stelth = 0; // 模式: 1-止损位只对用户可见 input double KLot = 2; // 手数的倍数 input double MaxLot = 5; // 最大手数 input double Lot = 0.1; // 交易手数 input color LableClr = clrGreen; // 标签颜色
图例.1. 隐形 (Stealth) 模式
图例.2. 自 2010 年至今的优化结果
温馨提示:
- 建议仅将此 EA 作为您自己的策略的基础。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13315
ColorDM_361_HTF
指标 ColorDM_361 在输入参数中有时间帧选项。CGOscillator_HTF
指标 CGOscillator 在输入参数中有时间帧选项。
模拟时钟ClockAnalog
在背景上显示的 24-小时模拟 GMT(UTC) 市场时钟。时钟显示格林威治时间, 并根据时间表显示所有主要股票交易所的状态。ColorSTLM_HTF
指标 ColorSTLM 在输入参数中有时间帧选项。