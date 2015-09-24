棒马丁 EA 基于两个指标: 布林带和 ADX。它设计用于平静的行情。

在一次止损之后, EA 根据 KLot 系数增加手数直到触及最大值 — MaxLot。之后手数返回其初始大小 — Lot。

此 EA 有隐形 (Stealth) 模式, 即止损位只对用户可见。

当突破布林带的下边界时, EA 开多单, 当突破上边界时, 它开空单。

EURUSD, М15 时间帧。





EA 参数:

input int BBPeriod = 84 ; input int BBShift = 0 ; input double BBDev = 1.8 ; input int ADXPeriod = 40 ; input int ADXLevel = 45 ; input int TP = 1200 ; input int SL = 1400 ; input int Slip = 50 ; input int Stelth = 0 ; input double KLot = 2 ; input double MaxLot = 5 ; input double Lot = 0.1 ; input color LableClr = clrGreen ;

图例.1. 隐形 (Stealth) 模式





图例.2. 自 2010 年至今的优化结果

温馨提示: