Well Martin - MetaTrader 5EA

Andrey Kornishkin
棒马丁 EA 基于两个指标: 布林带和 ADX。它设计用于平静的行情。

在一次止损之后, EA 根据 KLot 系数增加手数直到触及最大值 — MaxLot。之后手数返回其初始大小 — Lot

此 EA 有隐形 (Stealth) 模式, 即止损位只对用户可见。

当突破布林带的下边界时, EA 开多单, 当突破上边界时, 它开空单。 

EURUSD, М15 时间帧。


EA 参数:

//--- 布林带指标输入参数
input int      BBPeriod  = 84;        // 布林带周期
input int      BBShift   = 0;         // 相对图表的位移
input double   BBDev     = 1.8;       // 标准方差
//--- ADX 指标输入参数
input int      ADXPeriod = 40;        // ADX 周期
input int      ADXLevel  = 45;        // ADX 级别
//--- EA 输入参数
input int      TP        = 1200;      // 止盈
input int      SL        = 1400;      // 止损
input int      Slip      = 50;        // 滑点
input int      Stelth    = 0;         // 模式: 1-止损位只对用户可见
input double   KLot      = 2;         // 手数的倍数
input double   MaxLot    = 5;         // 最大手数
input double   Lot       = 0.1;       // 交易手数
input color    LableClr  = clrGreen;  // 标签颜色

图例.1. 隐形 (Stealth) 模式

优化结果

图例.2. 自 2010 年至今的优化结果

温馨提示:

  • 建议仅将此 EA 作为您自己的策略的基础。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13315

