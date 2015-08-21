CodeBaseSecciones
Indicadores

CGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Indicador CGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador CGOscillator.mq5.

Fig. 1. Indicador CGOscillator_HTF

