CGOscillator_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador CGOscillator con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador CGOscillator.mq5.
Fig. 1. Indicador CGOscillator_HTF
