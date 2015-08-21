Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagRSIOSMACandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorZerolagRSIOSMA en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo ColorZerolagRSIOSMA de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador ColorZerolagRSIOSMA.ex5 esté en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagRSIOSMACandle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13303
Indicador ColorZerolagRSIOSMA con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.MomentumCloud
Indicador realizado en forma de nube, cuyos contornos representan los valores del oscilador Momentum, calculados a partir de los High y Low de la serie de precios.
El script muestra el volumen de la transacción en lotes, imprescindible para que la posición se traslade al lugar necesario.MomentumCloud_HTF
Indicador MomentumCloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.