Индикатор, выполненный в виде облака, огибающие которого представляют значения осциллятора Momentum, рассчитанные от High и Low ценового ряда.

Скрипт управляет отображением шкал дат и цен для всех открытых графиков или только для одного графика.

Индикатор MomentumCloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.