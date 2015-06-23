CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorZerolagRSIOSMACandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор ColorZerolagRSIOSMA в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом ColorZerolagRSIOSMA соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorZerolagRSIOSMA.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagRSIOSMACandle

