ColorZerolagRSIOSMA - indicador para MetaTrader 5
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagRSI, representada por un histograma de color, que permite determinar con bastante precisión la dirección de la tendencia actual.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagRSIOSMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13237
