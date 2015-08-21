CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagRSIOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
805
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagRSI, representada por un histograma de color, que permite determinar con bastante precisión la dirección de la tendencia actual.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagRSIOSMA

Fig. 1. Indicador ColorZerolagRSIOSMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13237

