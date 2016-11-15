コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ColorZerolagRSIOSMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
693
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagRSIOSMA指標。ローソク足は ColorZerolagRSIOSMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。

多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。

この指標はコンパイルされたColorZerolagRSIOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorZerolagRSIOSMACandle指標

図1　ColorZerolagRSIOSMACandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13303

ColorZerolagRSIOSMA_HTF ColorZerolagRSIOSMA_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagRSIOSMA指標

MomentumCloud MomentumCloud

エンベロープが高値と安値のために計算されるモメンタムオシレータの値を表すクラウド指標

LotLine LotLine

このスクリプトは、ポジションを所望のレベルに移動させるために必要なロット単位の取り引き量を示します。

MomentumCloud_HTF MomentumCloud_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMomentumCloud指標