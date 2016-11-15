無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorZerolagRSIOSMACandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
ローソク足のシーケンスとして実装されたColorZerolagRSIOSMA指標。ローソク足は ColorZerolagRSIOSMAアルゴリズムによって処理された関連する価格時系列の結果として表示されます。
多くの状況において、このようなアプローチは分析の目的のためにより有益であり得ます。
この指標はコンパイルされたColorZerolagRSIOSMA.ex5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorZerolagRSIOSMACandle指標
ColorZerolagRSIOSMA_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagRSIOSMA指標MomentumCloud
エンベロープが高値と安値のために計算されるモメンタムオシレータの値を表すクラウド指標
LotLine
このスクリプトは、ポジションを所望のレベルに移動させるために必要なロット単位の取り引き量を示します。MomentumCloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMomentumCloud指標