ColorZerolagRSIOSMACandle - Indikator für den MetaTrader 5
Der ColorZerolagRSIOSMA Indikator implementiert als eine folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorZerolagRSIOSMA Algorithmus verarbeitet wurden.
In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.
Der Indikator braucht die compilierte ColorZerolagRSIOSMA.ex5 Datei Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der ColorZerolagRSIOSMACandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13303
