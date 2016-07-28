CodeBaseKategorien
Indikatoren

ColorZerolagRSIOSMACandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
696
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der ColorZerolagRSIOSMA Indikator implementiert als eine folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis relevanter Preiszeitreihene, die vom ColorZerolagRSIOSMA Algorithmus verarbeitet wurden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator braucht die compilierte ColorZerolagRSIOSMA.ex5 Datei Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der ColorZerolagRSIOSMACandle Indikator

Abb.1. Der ColorZerolagRSIOSMACandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13303

